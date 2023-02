A quattro giorni dal ritorno in Champions League, l'Inter allontana le critiche dopo il pari di Genova e torna alla vittoria contro l'Udinese al Meazza, al termine di una partita non certo semplice. Al termine del match, il nostro editorialista Filippo Tramontana riassume la prestazione dei nerazzurri così: "Vittoria importante, che ci voleva, ma non sappiamo gestire le partite. Prestazione da rivedere". A seguire il video commento (clicca qui se visualizzi da app).