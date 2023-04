Nel suo classico video editoriale per FcInterNews.it, Filippo Tramontana è duro nell'analizzare la sconfitta casalinga subita dalla Fiorentina. "Anche in casa l'Inter non riesce più a vincere e a segnare. Senza organizzazione, senza fase difensiva, senza sicurezza, non è una squadra. Un trend da retrocessione, così non possiamo andare avanti". A seguire il suo intervento integrale (clicca qui se segui da app).