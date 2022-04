Una grande Inter travolge con un 3-1 persino stretto ai nerazzurri la Roma di José Mourinho, che si arrende per la terza volta in altrettanti confronti alla squadra di Simone Inzaghi. Un successo molto importante che consente all'Inter di balzare momentaneamente in vetta alla classifica. A seguire il video commento del nostro editorialista Filippo Tramontana.