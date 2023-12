"Finisce 0-0, partita brutta, con poche occasioni, l'Inter si è affidata per lo più agli spunti dei propri singoli" comincia così il classico video editoriale di Filippo Tramontana al termine di Inter-Real Sociedad. "L'impressione è che non si sia provato fino in fondo a vincerla, e forse si vuol dare priorità al campionato e alla seconda stella" il suo pensiero. A seguire il video completo.