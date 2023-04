L'Inter non vanifica quanto fatto all'andata contro il Benfica e nonostante qualche disattenzione difensiva che costa il 3-3 nel finale, supera brillantemente i quarti di finale e approda in semifinale di Champions, dove troverà il Milan. "Peccato per le distrazioni costate i 3 gol, meritavamo di vincere ma era importante qualificarci e ci siamo" ha detto Filippo Tramontana nel suo classico video editoriale per FcInterNews. A seguire il video completo (clicca qui se segui da app).