L'Inter torna a casa da Genova con un deludente 2-2 contro il Genoa, una vittoria sfumata proprio nel finale quando sembrava ormai acquisita. Il nostro editorialista Filippo Tramontana commenta così la serata: "Una vittoria che sembrava in pugno nonostante una prestazione faticosa. Non ho capito la scelta di piazzare uno stanco Lautaro trequartista. Partita rovinata da due stupidate. Bisogna stare molto più attenti, per questo Inzaghi insiste sulla concentrazione alta. Forse ha capito che qualcosina da quel punto di vista può mancare".

A seguire il video completo.