Sette giorni su sette. L'ufficializzazione da parte della Lega Serie A della disputa di Milan-Inter fissata per lunedì 22 aprile è già storica: per la prima volta in assoluto, infatti, il derby di Milano si giocherà il primo giorno della settimana, l'unico in cui le due squadre non si erano mai affrontate considerando tutte le competizioni, tra Coppa Italia, Champions League e campionato. Lo riporta Opta.