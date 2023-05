Dopo aver passato il girone alle spalle del Bayern Monaco e davanti al Barcellona, l'Inter ha letteralmente dominato nella fase ad eliminazione: ha eliminato Porto (1-0; 0-0), Benfica (0-2; 3-3) e Milan (0-2; 1-0). Quattro vittorie, due pareggi, cinque clean sheet. Che diventano otto, come le otto vittorie in questa Champions League, in 12 incontri.

L’Inter raggiunge quindi la finale senza mai perdere nella fase a eliminazione diretta: solo un’altra squadra italiana ci era riuscita in Champions League, la Juventus, nel 2014/15 e nel 2016/17. Tornando alla porta inviolata, l’Inter ha raggiunto la finale senza subire gol in entrambi i confronti della semifinale per la seconda volta, dopo il 1971/72 contro il Celtic.