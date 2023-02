Tutti e quattro i precedenti confronti tra Inter e Porto sono avvenuti in Champions League nel 2005: la squadra nerazzurra è rimasta imbattuta negli ottavi di finale dell’edizione 2004/05, quando i nerazzurri raccolsero una vittoria e un pareggio in una doppia sfida rimasta indimenticabile per la tripletta di Adriano a San Siro. Nella stagione successiva le due squadre hanno vinto una partita a testa nella fase a gironi della Champions League. Il Porto ha trovato il gol contro l’Inter in ciascuno dei quattro incroci in competizioni europee, segnando cinque reti.