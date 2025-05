Non solo Correa e Bastoni. Gli Internazionali d'Italia si tingono di nerazzurro e ospitano, oltre ai due interisti sopraccitati, anche Nicolò Barella. Il pilastro del centrocampo dell'Inter ha, come i colleghi di cui sopra, approfittato del giorno libero concesso da Inzaghi dopo la vittoria ottenuta ieri pomeriggio a Torino per assistere al ritorno in pista del numero uno del mondo del tennis: l'italiano Yannik Sinner, che ha sconfitto al Campo Centrale del Foro Italico l'olandese De Jong. Barella è stato immortalato in una foto che lo ritrae a fianco ai compagni, ma è arrivato in Capitale con la moglie Federica.