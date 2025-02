Antonio Conte ricambia il Napoli. In vista della sfida contro l'Inter, si legge su Tuttosport, torneranno probabilmente al 4-3-3 con il recupero di Olivera. L'esterno sinistro dovrebbe prendere posto come esterno basso e Spinazzola farebbe a quel punto il laterale alto.

La difesa a tre, marchio di fabbrica di Conte, finora non ha reso come nelle aspettative. In più contro l'Inter non ci saranno ancora Mazzocchi e Neres, che proveranno a rientrare contro il Milan.