Sarà un Bayern Monaco senza Upamecano, Ito, Davies e Musiala, fuori per lungo tempo, nonché senza Pavlovic, Neuer e Coman, che sperano di esserci per il ritorno dei quarti di Champions League al Meazza. Come riporta Tuttosport, a scendere in campo saranno Stanisic, Dier e Muller, rispettivamente 18°, 17° e 15° per minuti in campo quest'anno col Bayern, portieri esclusi.

Un'altra ipotesi è quella di vedere in campo Guerreiro, che già altre volte ha giocato trequartista e un mese fa ha segnato una doppietta al Bochum.