Buoni riscontri quasi per tutti i giocatori dell'Inter nelle pagelle di Tuttosport. Si parte con la sufficienza per Josep Martinez, che ha una sbavatura nel giro palla ma anche tante buone cose. Non benissimo Pavard, 5,5, suo l'errore sulla grande occasione capitata a Moder. Sempre in difesa bene De Vrij (6,5, mostra la faccia da sceriffo su Carranza) e ancora meglio Acerbi (7, insuperabile e da clonare per come gioca a 37 anni). Sufficiente Bisseck dalla panchina.

A centrocampo un altro 7 per Dumfries, inesauribile fonte di pericolo. Voto 6,5 per Barella, che cambia marcia dopo un avvio con qualche errore (ng a Frattesi che gli subentra). Premiato anche Asllani col 6,5, innesca l'azione del primo gol. Voto 5 a Zielinski: l'assist per il raddoppio, ma anche il rigore sbagliato. Tra i migliori c'è Bastoni, 7,5, maestro pur in un ruolo non suo e protagonista sul raddoppio.

Davanti doppio 7. A Thuram che segna con un pezzo di bravura e conquista un rigore; a Lautaro che mette il punto esclamativo col 2-0. Arnautovic è non giudicabile, Taremi ("molle") non va oltre il 5,5. Inzaghi è da 7: scelte coraggiose (Zielinski e Asllani dal 1' e Bastoni da quinto), mettendo i quarti in cassaforte.

Nel Feyenoord voto 7 a Wellenreuther, ma anche parecchi 5. Si salva giusto Osman, voto 6. L'arbitro Eskas ne esce con un 5,5, accusato di aver concesso un "rigorino" condizionato dal Var.