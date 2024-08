Il Corriere dello Sport ci va giù durissimo e boccia sonoramente la direzione di gara di Genoa-Inter da parte dell'abruzzese Feliciani: "Confermiamo l’impressione che abbiamo sempre avuto: Feliciani è un arbitro di medio cabotaggio, cosa ci trovi Rocchi (scommettiamo che lo vorrebbe “costruire” per il badge della Fifa?) è un mistero. Sui rigori non ci ha capito nulla. In generale, gara non difficilissima, eppure manca sempre qualcosa. Manca, ad esempio, un giallo per Acerbi (calcio in faccia a Vitinha) e uno per Dumfries (Spa chiara su Vitinha). Non manca la mezza rissa finale. Male", si legge.

Ottimo, invece, l'altro abruzzese, Di Paolo al VAR: "Prezioso, come sempre".