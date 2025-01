Su Tuttosport compare oggi un focus sulla situazione degli infortunati. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'Inter scenderà in campo a Venezia senza Calhanoglu, ma il regista turco potrebbe andare in panchina insieme a Thuram e Pavard.

Tutto ok invece per Bisseck e De Vrij, mentre Acerbi tornerà a lavorare in gruppo nei prossimi giorni, forse anche prima di lunedì. Correa ha svolto ieri gli accertamenti, dovrebbe recuperare dopo la sfida col Bologna.