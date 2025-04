L'Inter d'Europa è parente lontana di quella vista recentemente in campionato contro il Parma. Per usare un paragone apparso oggi su Tuttosport, è un muro in difesa e sembra la 4x100 azzurra a Tokyo quando riparte.

La strada è lunga, sentenzia il quotidiano, ma ci sono i presupposti. Per l'attenzione mostrata nei primi 20' quando Olise imperversa, per come Carlos Augusto sostituisce il titolare Dimarco. Per contro il Bayern ci mette del suo con un Kane fantozziano e Kompany che lascia fuori inizialmente Muller, ma pur con le tante assenze con cui doveva fare i conti, la corazzata tedesca ha il doppio del fatturato e del monte ingaggi e infatti può comunque far alzare dalla panchina lo stesso Muller e Gnabry.

A San Siro si vedrà probabilmente una strategia simile, col pallone lasciato agli avversari e ripartenze in campo aperto. Ma ci si penserà più avanti perché ora c'è il campionato (sabato alle 18 a San Siro contro il Cagliari) e solo stamattina la squadra è potuto atterrare in Italia, causa chiusura dell'aeroporto di Monaco.