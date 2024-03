Secondo quanto ricostruito da Tuttosport, l’Inter è stata l’unica società che ieri, nell'Assemblea della Lega Serie A, si è schierata chiaramente contro la ripetizione della final four di Supercoppa italiana in Arabia Saudita nel 2025. Stando i dirigenti nerazzurri, in assenza di una sforbiciata del campionato a 18 squadre, riproporre la formula introdotta in questa stagione anche il prossimo gennaio è un errore perché diventa un impegno inconciliabile con la nuova Champions League, che avrà due giornate del girone a gennaio, e il Mondiale per club, in programma in estate. "I recuperi di campionato, programmati a febbraio, finiscono per sovrapporsi agli ottavi di Champions senza lasciare più finestre in caso di altri rinvii per cause imprevedibili da marzo a maggio", evidenzia il quotidiano torinese.