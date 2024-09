Non sarà un sold out, almeno per ora non lo è, ma l'affluenza a San Siro per Inter-Stella Rossa sarà comunque importante. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, sono attesi per domani sera alle 21 oltre 60mila spettatori sugli spalti del Meazza, pronti a sostenere la formazione nerazzurra nel secondo impegno europeo della stagione.