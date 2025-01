La situazione di Francesco Acerbi è tutta da monitorare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore non ha lesioni evidenziate dagli esami, per cui per il suo rientro c'è anche uno scoglio psicologico da superare.

La buona notizia per Inzaghi è che il giocatore, ieri, si è allenato bene. Non si esclude, si legge sul quotidiano, che contrariamente a quanto asserito dal tecnico alla vigilia di Sparta Praga-Inter ci possa anche essere una convocazione in vista della trasferta di Lecce.