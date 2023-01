Nonostante non sia riuscito a segnare, Romelu Lukaku è stato un fattore all'interno di Inter-Napoli. "Ha lanciato un messaggio a tutti, all’Inter e chissà, forse anche al campionato: sono tornato - si legge su Tuttosport -. Il belga non giocava una gara ufficiale con l’Inter da oltre due mesi. E’ rimasto in campo per 65 minuti e, con una condizione ovviamente lontana dal 100%, ha fatto però vedere cosa potrà dare all’Inter in questa seconda metà di stagione: profondità, sponde, pericolosità negli ultimi 30 metri, la capacità di attirare su di sé l’attenzione di due giocatori, liberando così spazi per i compagni".