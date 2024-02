Nella carriera di Simone Inzaghi, tanti giocatori hanno avuto benefici dall'essere allenati da lui e oggi Tuttosport prova a fare un sunto di quanto visto tra Lazio e Inter.

Luis Alberto è l'esempio lampante nella Lazio. Stava pensando di dire addio al calcio prima di essere convinto a mettersi in mezzo al campo. Un'intuizione pari soltanto a quella del Calhanoglu regista vista all'Inter. Senza dubbio lo spagnolo e il turco sono le migliori perle tattiche di Inzaghi, ma c'è anche il modo in cui ha acceso il talento di Milinkovic-Savic oppure la scintilla che ha fatto scattare in Thuram. In difesa De Vrij e Acerbi, avuti sia alla Lazio che all'Inter.

Andando ancora più indietro è interessante vedere quanti ragazzi sono partiti dalla Primavera della Lazio e sono poi arrivati in prima squadra: Strakosha, Keita, Cataldi e Murgia, l'ultimo dei quali gli ha dato il gol decisivo nella Supercoppa Italiana del 2017.

E ovviamente non si può che citare Immobile, che con Inzaghi in panchina ha segnato 149 e 53 assist. O nell'inter ragazzi come Darmian e Dimarco che da semplici alternative sono diventati titolari fino a giocare una finale di Champions League.