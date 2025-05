L'Inter fa il suo battendo il Como, ma la festa è a chilometri di distanza: il Napoli è campione d'Italia grazie al 2-0 sul Cagliari. L'epilogo amaro, che era più che prevedibile già da domenica scorsa, viene commentato così da Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, in conferenza stampa: "Viviamo lo stato d'animo di una squadra che ha fatto il suo dovere, ma dipendevamo da un altro campo. Dispiace, abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo lasciato il titolo. Complimenti alla società Napoli che ha vinto due scudetti in tre anni e sappiamo quanto sia difficile. Il calcio è talmente meraviglioso che abbiamo l'opportunità di prenderci un sogno dopo un percorso straordinario durante il quale abbiamo incontrato tutti i top club. Il sogno è alzare il trofeo".

Cosa vi siete detti coi tifosi a fine partita?

"Noi come staff conosciamo Milano e l'Inter, ho un grande sentimento d'orgoglio perché i tifosi in 4 anni non ci hanno mai abbandonato. Anche per loro ci piacerebbe coronare il sogno. Andiamo a Monaco con grande fiducia, sapendo di incontrare un avversario durissimo".

Lautaro come sta?

"Il discorso è questo: se parliamo di squadra, ne abbiamo messa in campo una competitiva. Abbiamo messo in difficoltà il Como, a cui faccio i complimenti. Non volevamo rischiare nessun giocatore che veniva da un infortunio, erano previste staffette, che poi abbiamo fatto. Lautaro non era previsto entrasse, a meno di condizioni straordinarie. Volevamo salvaguardare i giocatori in vista Monaco".

Come stanno Bisseck e Pavard?

"Benjamin viene da una distorsione brutta, sta migliorando. Bisseck ha sentito qualcosa sul ginocchio, al momento nulla di grave: non era preoccupato"

L'Inter si è sempre rialzata, come farete questa volta?

"Ci siamo già passati una volta. Tutti abbiamo in mente cosa vuol dire quella settimana prima della Champions, ma abbiamo in mente il percorso che ci ha portato in finale. Non c'è spazio per la delusione. Da stasera in avanti andiamo a viverci questo sogno. Abbiamo grandi leader tecnici ed emotivi che guideranno la squadra".