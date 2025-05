Se Lautaro e Frattesi sono tornati a lavorare almeno parzialmente in gruppo e fanno sorridere Inzaghi, Pavard e Zielinski rischiano di saltare il Como.

Come riferisce il Corriere dello Sport, sia il francese che il polacco ieri hanno lavorato a parte: il primo per i noti fastidi alla caviglia sinistra, non ancora del tutto a posto dopo la distorsione dello scorso 27 aprile, il secondo per un lieve affaticamento muscolare. Con il Psg alle porte, nessuno vuole rischiare nulla e quindi è possibile che entrambi non faranno parte della spedizione nerazzurra per il Sinigaglia.

In attacco, con Thuram, potrebbe toccare ancora a Taremi.