Qual è stato il momento della svolta nello Scudetto del Napoli? Antonio Conte, tecnico dei partenopei, non ha dubbi, e in conferenza stampa risponde alla domanda in modo esplicito: "Il pareggio ottenuto contro l'Inter. Dopo quella partita, conclusa con il gol di Billing, dissi che se volevamo, potevamo. E' stato un punto importante perché se avessimo perso quella partita, l'Inter sarebbe scappata e non l'avremmo più ripresa. Da gennaio a oggi, con tante difficoltà. abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile".