Una rivoluzione a metà. Così il Corriere dello Sport descrive quanto accadrà in estate all'attacco nerazzurro: via Arnautovic e Correa. E forse pure Taremi. Dentro chi? Almeno due elementi diventano necessari.

Nel mirino ci sono soprattutto due nomi: Zirkzee e Bonny. "L’olandese ha tutte le caratteristiche per diventare l’alter ego principale di Lautaro o di Thuram. Il suo valore l’ha già dimostrato con la maglia del Bologna. Ha caratteristiche tecniche e fisiche che in Serie A hanno fatto la differenza - si legge sul quotidiano romano -. L’attaccante francese deve ancora compiere 22 anni e quindi i suoi margini di miglioramento sono importanti. Ha pure dimostrato un'interessante duttilità".

Zirkzee potrebbe arrivare a Milano in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo, mentre Bonny viene valutato dal Parma circa 20 milioni. Ma occhio anche alla pista che conduce a David del Lille. "Tempo fa si era raffreddata davanti alle commissioni richieste dai suoi agenti. Ma il canadese, in scadenza, non ha ancora trovato una sistemazione e ha solo annunciato il suo addio al club francese. Ebbene, se i costi accessori dovessero calare, allora viale Liberazione potrebbe tornare in corsa. Anche se la concorrenza non manca, a cominciare da quella del Napoli, a cui piace pure Bonny".