Denzel Dumfries è amareggiato, ma cerca di guardare oltre. L'esterno dei nerazzurri ha mostrato il proprio disappunto per il finale di campionato amaro per la formazione di Inzaghi con un post sui social: "Fine sfortunata del campionato. Essere così vicini..., ma abbiamo dato tutto fino alla fine. Complimenti al Napoli per la vittoria del titolo. Ora l'attenzione è completamente su Monaco".