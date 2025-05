Kristjan Asllani, centrocampista nerazzurro, ha parlato anche a DAZN nel post-partita di Como: "Abbiamo preparato bene la partita, sicuramente c'è del rammarico. Ora dobbiamo preparare bene la partita più importante della stagione. Dobbiamo trasformarla in energie, è la coppa più importante di tutte. Dobbiamo andare a Monaco per uscire felici. Penso il capitolo sia positivo, il campionato ci è saltato per un punto. In Coppa Italia potevamo fare di più, ora dobbiamo portare la coppa a Milano. I tifosi hanno capito il momento, siamo contenti di avere dei tifosi del genere".