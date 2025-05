Ventidue minuti: tanto è durata l'illusione per l'Inter. Tanti ne sono passati dal gol del vantaggio nerazzurro firmato da Stefan de Vrij a Como a quello di Scott McTominay che ha aperto le marcature in Napoli-Cagliari e l'autostrada verso il quarto Scudetto per la squadra di Antonio Conte. Nella ripresa, contemporaneamente Joaquin Correa e Romelu Lukaku segnano le reti del 2-0 che suggellano entrambi i risultati e definiscono la classifica al vertice: i partenopei sono campioni d'Italia per la quarta volta nella loro storia. Finisce con l'amaro in bocca il campionato degli uomini di Simone Inzaghi, che devono rimuginare per le diverse occasioni perse (con annessi e connessi legati anche alle recenti polemiche arbitrali), ma ora devono pensare esclusivamente alla partita di sabato prossimo a Monaco di Baviera, dove c'è in palio la Champions League.

IL TABELLINO

COMO-INTER 0-2

MARCATORI: 20' De Vrij, 51' Correa

COMO: 25 Reina; 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt (81' 6 Iovine) 28 Smolcic, 41 Alex Valle; 80 Caqueret (45' + 3' 30 Butez), 23 Perrone (53' 26 Engelhardt), 33 Da Cunha; 79 Paz (81' 19 Ikoné), 11 Douvikas (53' 10 Cutrone), 7 Strefezza.

In panchina: 22 Vigorito, 2 Kempf, 8 Alli, 9 Gabrielloni, 15 Jack, 16 Fadera, 18 Moreno, 27 Braunoder, 90 Azon.

Allenatore: Cesc Fabregas.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (60' 15 Acerbi), 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 20 Calhanoglu (60' 23 Barella), 21 Asllani, 32 Dimarco (60' 2 Dumfries); 11 Correa, 59 Zalewski (80' 53 Topalovic); 99 Taremi (74' 8 Arnautovic).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 48 Re Cecconi, 51 Alexiou, 95 Bastoni.

Allenatore: Massimiliano Farris.

Arbitro: Massa. Assistenti: Perrotti - L. Rossi. Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Pezzuto.

Note

Espulso: Reina (C) al 45esimo per fallo in chiara occasione da gol

Ammoniti: Calhanoglu (I), Zalewski (I), Strefezza (C), De Vrij (I)

Corner: 1-4

Recupero: 1°T 6', 2°T 3'.

94' - FISCHIA MASSA, RIEN NE VA PLUS AL SINIGAGLIA! L'INTER VINCE 2-0 MA NON BASTA, IL NAPOLI CONQUISTA IL QUARTO SCUDETTO! Squadra che a fine gara va sotto il settore ospiti per ricevere la carica in vista della finale di Champions.

93' - Vojvoda entra in area e col cross trova Cutrone, il cui tiro termina fuori.

92' - Intuizione di Barella che non viene colta da Dumfries, il lancio viene raccolto da Butez.

91' - I dirigenti dell'Inter hanno lasciato la tribuna. Occhi lucidi per Lautaro in panchina.

90' - Prova a farsi vivo Topalovic, che punta Smolcic e poi sbilanciato calcia senza impensierire Butez.

89' - Saranno tre i minuti di recupero.

88' - Acerbi è ormai il riferimento in attacco dell'Inter.

86' - Como che continua a insistere. Mentre dalle tribune partono schermaglie verbali tra le tifoserie.

84' - Strefezza lancia Cutrone con un pallone geniale, il tiro dell'ex Milan è però troppo strozzato e non impensierisce Sommer.

83' - Cutrone atterra Barella, Fabregas protesta ma il fallo appare netto.

81' - Nel Como passerella per Iovine, la bandiera che oggi lascia il calcio. Dentro anche Ikoné, fuori Nico Paz

80' - Ultimi minuti di gioco per Topalovic, all'esordio in prima squadra. Fuori Zalewski.

79' - Prova la percussione Carlos Augusto che poi calcia debolmente.

78' - Zalewski prova dalla distanza, bel tiro che finisce alto di poco.

78' - Spunto di Correa che guadagna il fondo, poi scarica all'indietro il pallone che viene raccolto da Asllani che calcia di prima intenzione. Engelhardt devia in corner.

73' - Finisce il campionato di Taremi, dentro Arnautovic.

71' - Sprint di Nico Paz che però vicino all'area non si intende con Cutrone, sfuma una buona azione per il Como.

69' - Si fa vivo Cutrone, tiro rasoterra insidioso che però si spegne sul fondo.

64' - Fase di gioco senza troppi spunti.

60' - Arrivano i cambi per l'Inter: fuori Bisseck, Dimarco e Calhanoglu per Acerbi, Dumfries e Barella.

59' - Bisseck viene accompagnato fuori

58' - Bisseck interviene su un pallone col corpo, nell'impatto la caviglia ha uno strano movimento. Il tedesco resta a terra.

57' - Scontro tra Dimarco e Paz, i due si chiariscono.

56' - Da Cunha trova un filtrante in area, Sommer esce e anticipa Strefezza.

54' - Sfonda Dimarco a sinistra, palla per Taremi che pizzica in spaccata e manda fuori.

53' - Cambio per il Como: fuori Perrone e Douvikas, in campo Englehardt e Perrone.

IL GOL DI CORREA: Bella azione dell'Inter, Correa riceve palla, salta un difensore e appoggia in rete. Purtroppo, contemporaneamente Lukaku firma il 2-0 Napoli.

51' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! JOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAQUIIIIIIIIIIIIIIIIINNN COOOOOOOOOOOOOOORREEEEEEEEEAAAAAAAAAAA!!

50' - Altro scontro, Taremi atterra Smolcic. Altra punizione Como.

48' - Grandi proteste del Sinigaglia per un presunto mani di Dimarco in area sul tiro di Vojvoda. Massa non interviene.

48' - Crossa Strefezza, libera Carlos Augusto. Como che inizia in pressing.

47' - Da Cunha viene atterrato da De Vrij al limite dell'area, l'olandese viene anche ammonito.

21.58 - Il Como muove il primo pallone del secondo tempo: PARTITI!

21.57 - Squadre in campo, pronte a iniziare la ripresa.

HALFTIME REPORT - Parità di risultato tra il Sinigaglia e il Maradona: la prima stoccata è stata dell'Inter col gol di testa di Stefan de Vrij, che porta in vantaggio la squadra nerazzurra. Che poi tiene sotto controllo le fiammate del Como e a fine primo tempo si trova anche davanti di un uomo per l'espulsione di Pepe Reina, che chiude la sua carriera lasciando il campo dopo un fallo su Taremi lanciato in chiara occasione da gol. L'acrobatica rete di Scott McTominay, però, porta avanti il Napoli sul Cagliari e permette ai partenopei di restare davanti in classifica.

45' + 6' - Massa decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di De Vrij.

45' + 6' - Darmian crossa per Correa, che spara in curva. Ma l'esterno era comunque partito in fuorigioco.

45' + 4' - Butez resta fermo e para la conclusione da piazzato di Calhanoglu.

45' + 3' - Caqueret lascia il campo, dentro Butez.

45' + 2' - Decretati due minuti di recupero: Reina viene salutato dai tifosi, mentre si prepara Butez. Anche la panchina dell'Inter applaude il numero uno spagnolo.

45' - Pepe Reina finisce mestamente la sua carriera: cartellino rosso! Netto l'intervento sul piede destro di Taremi. Ammonito anche Strefezza.

45' - Massa va al monitor. Si nota il contatto di Reina sul piede di Taremi.

44' - Giallo per Zalewski, che ha trattenuto Paz. Poco prima, Reina viene saltato nettamente da Taremi che poi cade a terra. Il VAR controlla un tocco del portiere spagnolo sull'iraniano...

- Napoli in vantaggio, gol del solito McTominay...

42' - Altro cross di Dimarco troppo profondo per Dimarco e Bisseck, pallone fuori.

41' - Dimarco strappa palla ad un avversario e vola in avanti, ma poi viene rimontato da due difensori e sbaglia il cross per Taremi.

39' - Carlos Augusto crossa in area per Taremi che colpisce male, ma Massa ferma tutto per un fallo di Zalewski.

38' - Risponde il Como: Strefezza arriva di testa su un cross mandando alto.

37' - Strappo di Zalewski che semina tutti e mette in area per Taremi che ci arriva con poca cattiveria: Reina interviene e respinge.

35' - Van der Brempt e Smolcic creano un'apprensione a Sommer: Bisseck si perde entrambi, i due provano il tiro ma Sommer se la cava.

34' - Carlos Augusto deve usare le maniere forti per fermare Nico Paz che ha provato ad aggirarlo.

33' - Ancora Van der Brempt protagonista di un contatto duro con Dimarco, per Massa è punizione Como malgrado le proteste di Farris.

31' - Tutto a posto per Van der Brempt, si gioca.

30' - Altro scontro tra Taremi e Van der Brempt, Massa ferma il gioco perché il difensore lariano è rimasto a terra.

30' - Scontro tra Zalewski e Da Cunha, il polacco resta a terra dolorante.

29' - Ancora Nico Paz anima l'azione offensiva del Como: azione da lui innescata e conclusa con un tiro da fuori che termina alto.

27' - Vojvoda ubriaca Dimarco a suon di finte, poi mette in area per Douvikas che contrastato da Darmian colpisce debolmente di testa. Sommer para sicuro.

26' - Dimarco anticipa Vojvoda mandando in fallo laterale, applausi da Farris.

23' - Ancora Inter: azione con tanti uomini in avanti, bravo Taremi a calamitare la difesa e scaricare su Zalewski che non inquadra la porta.

- Nel frattempo, Napoli e Cagliari sono ancora sullo 0-0.

IL GOL DI DE VRIJ: Ennesima coltellata da palla inattiva per l'Inter, con l'olandese che svetta su tutti da calcio d'angolo e mette la palla lì dove Reina non può arrivare.

21' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR!!! STEEEEEEEEEEEEEEFAAAAAAAAANNN DEEEEE VRIIIIIIJJJJ!!

20' - Bel passaggio di Correa a servire Darmian, il cui tentativo è deviato in calcio d'angolo da Valle.

18' - Conclusione a giro di Strefezza, palla alta. Como che non rinuncia a giocare.

16' - Nico Paz riceve palla, punta la porta e calcia: tiro deviato in corner.

16' - Tacco di Zalewski a provare a servire Darmian, anticipato da un difensore.

14' - Zalewski rischia su pressing di tre difensori, il polacco riesce a disimpegnarsi scaricando su Sommer.

12' - Calhanoglu viene ammonito per un fallo su Perrone. Il turco salterà la prima giornata della Serie A 2025-2026.

10' - Lancio di Nico Paz a favorire l'inserimento di Douvikas, De Vrij ci mette il mestiere per fermarlo.

8' - Punizione di Calhanoglu, Carlos Augusto colpisce (in fuorigioco) in spaccata con Reina che para a terra.

8' - Zalewski lanciato in avanti viene atterrato, Massa fischia punizione.

6' - Bisseck ostacolato da Valle commette fallo sullo spagnolo.

4' - Risponde l'Inter: Dimarco arriva sul fondo e crossa, Perrone si intromette nell'azione e chiude il tiro di Darmian agevolando l'intervento di Reina.

3' - Taremi atterrato, per Massa non c'è fallo.

3' - Occasione Como. Van der Brempt si sgancia dalle retrovie e servito da Caqueret entra in area e calcia, para Sommer.

2' - Muove la palla l'Inter, pressata alta dal Como.

20.49 - L'Inter batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.48 - Si attende la contemporaneità con Napoli, intanto i giocatori si scaldano.

20.46 - MInuto di silenzio in memoria del pugile Nino Benvenuti, scomparso nei giorni scorsi.

20.44 - Reina e De Vrij davanti a Massa per il sorteggio.

20.42 - Como e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.40 - Alessandro Bastoni riceve il premio di Best Defender della Serie A, con lui Ausilio e Marotta.

20.39 - Offriremo aggiornamenti su quanto accadrà contemporaneamente al Maradona, dove il Napoli sfida il Cagliari.

20.30 - Squadre rientrate negli spogliatoi, fra pochi minuti calcio d'inizio al Sinigaglia.

