Carlos Augusto è uno dei protagonisti di Como-Inter raggiunto da DAZN per un commento a caldo sul match del Sinigaglia, ultima giornata della Serie A 2024/25 che ha portato il quarto scudetto al Napoli : "È stata una stagione lunga, abbiamo avuto alcune opportunità di cui non abbiamo approfittato, però è stata una grande stagione. Ora abbiamo una finale che è un sogno di tutti, andiamo lì per fare una grande partita".

Cosa vi è mancato in campionato?

"Abbiamo fatto una grande Champions, non è che perché non abbiamo vinto il campionato ora mettiamo da parte l'Europa. Non abbiamo approfittato delle opportunità, quei punti importanti sono quelli che mancano alla fine. Ora concentriamoci sull'Europa, è una bella settimana per noi".