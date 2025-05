Ci sarebbe un'accelerazione della Juventus sul fronte Jonathan David, attaccante classe 2000 che si è liberato a parametro zero dal Lille. Come riporta Gianluca Di Marzio, in casa bianconera cresce addirittura la fiducia di poter convincere il canadese, assecondando le sue richieste economiche.

Da tempo l'Inter ha avanzato una proposta per ingaggiarlo, cifra non in linea per ora con le sue aaspettative.