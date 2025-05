Il premio di Panini Player of the Match di Como-Inter va a Stefan de Vrij, autore del primo gol nella vittoria del Sinigaglia. Arrivato in postazione DAZN dopo la partita, il difensore olandese commenta così l’esito di questo match e di questo campionato chiusosi amaramente per la squadra nerazzurra.

Quale sentimento c’è dentro di voi?

“Abbiamo fatto il nostro. Sapevamo che dipendevamo dagli altri, più di questo oggi non potevamo fare, ora dobbiamo lasciarcelo alle spalle e prepararci alle spalle”.

Meritavate voi lo Scudetto? E dove non siete riusciti a prenderlo?

“Alla fine non abbiamo meritato, merita chi è primo dopo 38 giornate. Però c’è la sensazione che potevamo fare molto di più in campionato”.

Che messaggio vi siete scambiati con la gente?

"Abbiamo una grandissima voglia di fare una grande finale la prossima settimana. Abbiamo fatto benissimo in Champions e faremo di tutto per finire bene".

