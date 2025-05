Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria di Como: "L'atteggiamento di oggi dimostra la grande mentalità della nostra squadra. Da Napoli non sono arrivate le notizie che speravamo, resta un grandissimo orgoglio in questa stagione. Il calcio ti regala sempre qualcosa, dobbiamo immediatamente pensare a vivere un sogno. Siamo partiti con un modulo diverso rispetto al classico, la cosa positiva è che la cosa è talmente centrata che i giocatori sono in grado di applicare tutti i concetti".

Palle inattive? "I ragazzi li abbiamo un po' stressati, ma quando raccogli così tanto mi sento di dire che sulle palle inattive siamo diventati micidiali. E' un'arma che ci porteremo sicuramente dietro. Finale? E' un percorso che abbiamo già fatto, siamo arrivati a un passo. Vogliamo vivere il sogno e farlo vivere ai nostri tifosi, che ci hanno mostrato un grande attaccamento. Ci seguiranno a Monaco, chi non sarà là fisicamente lo sarà col cuore. Coltiviamo il sogno".