L'Inter chiude il campionato con una vittoria per 2-0 a Como, che però non permette di superare il Napoli in vetta alla classifica. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita del Sinigaglia, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI