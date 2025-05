La Roma spera ancora nel quarto posto, anche per ragioni di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, con l'eventuale approdo in Champions, il club giallorosso non si priverà di big come Ndicka e avrà maggiore libertà sul mercato in entrata.

Sarebbero, nel caso, almeno due i rinforzi di livello da consegnare al nuovo allenatore. Uno potrebbe essere Lucca (Emegha dello Strasburgo l'alternativa), mentre l'altro sarebbe il sogno mai svanito di Frattesi. "Il preciso obiettivo sarebbe quello di allestire un “instant team” numericamente più ampio e di qualità per far fronte al gran numero di partite di livello, alla stanchezza e agli inevitabili infortuni", spiega la rosea.