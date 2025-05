"Come mi sento? Molto leggero, dire quattro è un bel numero. Non è facile, speriamo che sia l'inizio di una continuità che dal Nord cerchiamo di portare al Sud". Così Aurelio De Laurentiis debutta ai microfoni di DAZN per celebrare il titolo di Campioni d'Italia del Napoli. Nel corso del colloquio, ADL rivela che nei suoi desiderata c'era quello di portare Antonio Conte già a novembre: "Però lui con grande professionalità mi disse: 'Aurelio, non abbiamo fatto la squadra insieme. Fammi venire a giugno così faremo qualcosa di importante'. E ce l'ha fatta. Chapeau".

Ma resterà a Napoli? "Mai dire mai, gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai obbligarli anche se hanno contratti di ferro. Napoli è Napoli e merita rispetto, se qualcuno vuole mettersi a disposizione come ha fatto lui quest'anno, welcome: siamo tutti pronti a seguirlo come un grandissimo condottiero. Saremmo tutti felici se si cimentasse con la Champions, che oggi più che mai è qualcosa di importante".