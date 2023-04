Come citato dalla Juventus nel comunicato emesso ieri, il club di casa all'Allianz Stadium sta lavorando per trovare i responsabili dei cori razzisti avvenuti durante la sfida contro l'Inter. Rischiano di non mettere più piedi allo stadio per un pezzo. Nella nota è infatti indicato il "codice di gradimento", ovvero una parte sulla regolamentazione della vendita dei biglietti con cui la società ha facoltà di sospendere, anche in via definitiva, chi si macchia di condotte violente che comprendono anche comportamenti razzisti e discriminatori.