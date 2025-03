Quattordici punti in meno rispetto alla scorsa stagione, dieci gol sui venticinque incassati nell'ultimo quarto d'ora, costati sette punti che oggi permetterebbero all'Inter, come analizza Tuttosport, di gestire meglio le tre competizioni in cui è ancora in corsa. Qualora dovesse passare il turno di Champions, infatti, la squadra nerazzurra dovrebbe disputare tredici partite da oggi a fine aprile contro le sette di Napoli e Atalanta.

Nell'elenco del quotidiano finiscono i gol di Messias (Genoa), Gabbia (Milan), due di Yildiz (Juve) all'andata e la rete di Biling dell'altro giorno. Si potrebbe aggiungere Mota (Monza) ma non nel calcolo dei punti persi perché lì i nerazzurri pareggiarono dopo il gol dello svantaggio grazie a Dumfries, mentre risultano ininfluenti le reti di Lucca (Udinese), Vlasic (Torino), Esposito (Empoli), Kean (Fiorentina, già avanti 2-0) e l'autorete di Darmian (col Parma). Senza contare che ci sarebbe anche la Supercoppa persa a Riad contro il Milan e la sfida di Leverkusen in Champions.

Gestire sarà ancora più complicato considerando gli infortuni che oggi colpiscono la squadra. Ma "abbandonare" anche solo una competizione, persino la bistrattata Coppa Italia, non è nella filosofia di Inzaghi che insieme ai suoi giocatori si è guadagnato la semifinale contro il Milan.