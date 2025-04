Arriveranno presumibilmente oggi le scelte di Simone Inzaghi in vista della partita di domani alle 18 al Meazza contro il Cagliari. L'Inter avrà, spiega Tuttosport, due probabili pedine in più in panchina.

Una è Federico Dimarco che dovrebbe entrare tra i convocati ed essere al 100% per la sfida di mercoledì prossimo contro il Bayern Monaco. L'altro è Mehdi Taremi, pronto a rientrare totalmente in gruppo dopo l'infortunio.