Avvicinare la qualificazione agli ottavi di Champions League e gli 11 milioni di euro che entrerebbero in cassa. E' il doppio obiettivo dell'Inter in vista della sfida contro l'Arsenal, come riporta oggi Tuttosport. La qualificazione agli spareggi è in tasca, ma per gli ottavi diretti è indispensabile battere gli inglesi, per quanto sia complicato.

Col Milan prima inseguitrice che non ha le coppe europee, diventa importante evitare due possibili gare di playoff a febbraio (andata 17-18 febbraio, ritorno 24-25). Per questo giocheranno i titolari, a partire dalla ThuLa in attacco. Lautaro è diffidato, come Mkhitaryan: un giallo gli farebbe saltare il Borussia Dortmund ma non gli eventuali playoff.