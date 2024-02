Antonio Conte sarà tra i nomi più "chiacchierati" del mercato allenatori dell'estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico potrebbe tornare sui propri passi e riaprire al Napoli la porta lasciata chiusa a stagione in corso.

Questo anche perché la società partenopea è quella che più di tutte in Italia potrebbe accontentare i desiderata del tecnico non solo sotto l'aspetto economico ma anche progettuale. La conferma di Mazzarri non è ancora da escludere, così come non si possono scartare altri profili, ma De Laurentiis tornerà alla carica. Posto che al tecnico potrebbero arrivare chiamate anche da altre parti, visto che in Europa le panchine libere (Liverpool, Barcellona, forse Manchester United, Newcastle, Psg, Bayern Monaco) potrebbero essere molte.