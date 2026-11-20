L'Inter lo seguiva con interesse già alcuni mesi fa, quando il futuro di Yann Sommer non era ancora definito e non era scontato che la scelta per il dopo svizzero sarebbe ricaduta su Josep Martinez. Anche il Milan aveva sondato il terreno, nei mesi in cui Mike Maignan sembrava poco propenso a rinnovare il contratto. Ora il nome di Robin Risser, portiere francese classe 2004 (reduce suo malgrado dai 9 gol subiti contro il Como), torna prepotentemente al centro delle cronache di mercato legate alla Serie A. E non soltanto.
Mezza Europa sulle tracce del portiere
Dell'interesse dell'Inter si è già detto: come evidenzia TMW, i nerazzurri sono tornati a pensare a Risser, o forse, più semplicemente, non hanno mai smesso di seguirlo. In Italia si è aggiunta anche la Juventus, che ha trovato in Guglielmo Vicario un numero uno affidabile, ma vorrebbe comunque muoversi in prospettiva per il futuro. La concorrenza, però, è folta e arriva soprattutto dall'estero. Il Manchester City ha inserito da tempo il francese in cima alla propria lista, il Manchester United sta valutando il profilo e prenderà una decisione nei prossimi mesi, mentre il Liverpool potrebbe scegliere di investire su di lui. Attenzione anche al Bayern Monaco, alla ricerca del portiere a cui affidare la propria porta per i prossimi dieci anni. Una corsa che si preannuncia complicata per le big italiane, anche alla luce della valutazione del Lens: circa 40 milioni di euro, una cifra che comprende anche il 25% della futura rivendita da riconoscere allo Strasburgo.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 11:27 Messaggero - Gattuso ha parlato con Provstgaard: a gennaio non si muove
- 11:14 Mauro: "Scudetto? Immaginavo il Napoli a lottare con l'Inter e la Juve subito dietro, ma..."
- 11:00 Stramaccioni: "Contro il Como la miglior Inter della stagione"
- 10:46 Prandelli: "Esposito titolare in azzurro ma non all'Inter, è paradossale"
- 10:33 Mezza Europa su Robin Risser. Anche l'Inter continua a seguirlo
- 10:20 TS - Colpi a zero, non solo Alisson: occhi su altri due nomi tra difesa e centrocampo
- 10:06 Corsera - Corsa Scudetto, tutto da decifrare. Inter senza scontri diretti
- 09:52 Il Giorno - Portiere Inter 2027/28, tra i nomi sul taccuino c'è anche Carnesecchi
- 09:38 TS - Da Alisson a Donnarumma: l'Inter pensa già al portiere per l'estate 2027
- 09:24 Qui Atalanta - Sarri ritrova quattro nazionali. Doppia certezza in attacco
- 09:10 CdS - Atalanta-Inter, l'ultima vittoria bergamasca nel 2018: i precedenti recenti
- 08:56 CdS - Sucic, si aspettano risposte: che differenza tra Inter e nazionale. Ma c'è un motivo
- 08:42 CdS - Atalanta-Inter, Pavard candidato titolare. Ballottaggio Jones-Sucic. E anche Diouf...
- 08:28 GdS - Lautaro sogna un ritorno sulla scia dello scorso anno: il precedente e la prudenza di Chivu
- 08:14 GdS - Atalanta-Inter, ampie scelte per Chivu: sorpresona in difesa?
- 08:00 GdS - Inter-Thuram, la partita del rinnovo è lunga: le posizioni tra le parti
- 00:00 A Bergamo tappa interessante. Dove può migliorare questa Inter?
- 23:46 Lutto per Paolo Condò: si è spenta la moglie Elena Buccianti a soli 53 anni
- 23:32 Milan, Pavlovic: "Thuram forte e veloce, Lautaro non va lasciato libero"
- 23:18 UFFICIALE - Primo contratto da Pro per il capitano dell'U18 Limido
- 23:13 Infantino sulle elezioni FIFA: "Sfida di idee positive nel segno del rispetto"
- 22:59 Atalanta-Inter, dove vedere il big match in diretta tv e streaming
- 22:44 Lautaro, più di un mese fuori. E l'Atalanta ultimamente gli porta bene
- 22:29 Italia U23 Femminile, le convocate di Zorri: c'è una nerazzurra
- 22:15 Scudetto, Gautieri: "Inter squadra da battere, ma attenzione alla Roma"
- 22:01 Crisi Napoli, niente conferenza stampa per Allegri prima del Torino
- 21:46 Polito, DS Catanzaro: "Pio centravanti vecchio stampo, può diventare un campione"
- 21:31 Atalanta in crescita? Dea imbattuta in tre delle ultime 4 gare di campionato
- 21:16 Casa-trasferta, l'Inter non ha gli stessi numeri. Ma c'è un dato sui gol che...
- 21:01 Atalanta, Sarri spera per Kristensen: si valuterà giorno per giorno
- 20:47 Fattore ultimo quarto d'ora di gara: l'Inter è la squadra più incisiva del campionato
- 20:33 Di Napoli punta su Inzaghi per la Juve: "All'Inter ha vinto spendendo poco"
- 20:19 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 20:05 fcinRetroscena Vuskovic: offerto all'Inter la scorsa estate. I dettagli
- 19:50 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 19:35 Napoli, tegola per Allegri: frattura lombare per Meret, due mesi di stop
- 19:21 Adani: "Sky? Un'ingiustizia. Ho rifiutato il triplo da DAZN". Su Cassano e la Bobo TV...
- 19:07 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 18:52 È Thuram il vincitore del Goal Of The Month nerazzurro di ottobre
- 18:36 UFFICIALE - Runjaic rescinde con l'Udinese: può tornare ad allenare subito
- 18:22 Juve, Spalletti ai saluti? Giannichedda: "Con Conte dovresti tornare sul mercato"
- 18:08 In attesa del tesseramento, Capin ha già esordito con l'Inter
- 17:55 Qui Atalanta - A Zingonia anche gli ultimi nazionali. In cinque a parte
- 17:40 Becali: "Non credevo che Chivu avrebbe salvato il Parma. Invece..."
- 17:26 Sky - Inter, due allenamenti per valutare la condizione del gruppo. Lautaro...
- 17:12 Lukaku nel prime all'Inter grazie a Conte: "Allenamento con lo sparapalloni e Vanoli"
- 16:57 CONTE svela il MOTIVO del suo ADDIO e la sua PREVISIONE SBAGLIATA sull'INTER
- 16:43 Le voci aumentano, ma Bastoni ha un solo obiettivo per il futuro
- 16:30 Braida: "Malagò o Galliani per la presidenza FIGC? Cito il Paron Rocco"
- 16:16 Zola: "Nazionale, si intravede qualcosa. Ma c'è da lavorare per produrre calciatori top"
- 16:02 Leysen: "Il sogno della Serie A dopo aver affrontato l'Inter"
- 15:49 Brocchi: "Pio bomber azzurro per 10 anni. Barella e Bastoni sempre in campo"
- 15:35 Sky - Lavoro di scarico per Zielinski e Carlos Augusto. Stankovic e Bonny...
- 15:21 Nazionale Femminile, con la Finlandia in palio il pass per il Mondiale: 5 interiste convocate
- 15:07 Mout in ascesa, Baccin lo segue per la prossima stagione
- 14:54 Oddo: "Camarda non ha saputo aspettare. Doveva fare come Pio Esposito"
- 14:40 L'Inter è più british che mai: i tre inglesi finalmente a disposizione
- 14:27 Serie A Women e Athora Italia celebrano in campo le donne 'capitane della propria vita'
- 14:14 Conte e l'addio all'Inter: "Dopo lo Scudetto ci fu quella riunione..."
- 14:00 videoUn INTER CLUB da oltre 180 ISCRITTI in un paese di 4MILA abitanti: la storia dell'IC CAPRI LEONE
- 13:51 Lega Calcio contro la violenza sulle donne: le iniziative della 12esima giornata
- 13:38 Romano: "Napoli, Seba Esposito possibile idea per gennaio". E l'Inter...
- 13:23 La Polonia di Zielinski cambia ct? Spunta l'idea Runjaic per il dopo Urban
- 13:09 Inter-Genoa, trasferte vietate ai residenti nelle province di Genova e Napoli
- 12:55 Footy Headlines - Inter, svelate le immagini della terza maglia per il 2027-28
- 12:41 Il bilancio di Cocchi tra Padova e Nazionale: "Sono soddisfatto del mio rendimento, ma c'è da migliorare"
- 12:27 Reina: "Lo strapotere dell'Inter è evidente, ma Gattuso non rallenterà"
- 12:14 Oddo: "Il primo posto della Lazio non è un caso, è frutto di Gattuso. Può restare lì fino alla fine"
- 12:00 videoProvstgaard, Alisson, Anguissa, Jeltsch: i PALETTI di OAKTREE?
- 11:45 FIFA, tre candidati per la presidenza: Diallo e Tashima sfidano Infantino