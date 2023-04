Hakan Calhanoglu tornerà, salvo sorprese, a vestire i panni del regista dell'Inter dal 1'. Come ricorda oggi Tuttosport, non accadeva dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.

Diverse le ragioni che spingono per un suo rilancio da "playmaker": la prima è che Brozovic è diffidato e rischia quindi di non poter giocare la finale. La seconda è che il croato non è sembrato brillantissimo di recente. Inoltre proprio Calhanoglu ha segnato due gol pesanti alla Juventus, entrambi su rigore, nella passata stagione.