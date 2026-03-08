Uno dei grandi trascinatori dell'Inter in questa stagione è senza dubbio Federico Dimarco. Il laterale mancino, che ha risolto più di una gara con gol e assist pesanti che hanno portato punti importanti, è stato tenuto a riposo da Chivu in Coppa Italia: l'obiettivo era averlo tirato a lucido per il derby di questa sera, dove spera di essere ancora una volta decisivo.

"Grazie alla cura Chivu si è ritrovato, non soltanto mentalmente - sottolinea oggi il Corriere dello Sport -. Ora il numero 32 dell’Inter ha una marcia in più e si vede: è tornato a essere l'anima della squadra in campo come nello spogliatoio. Le sostituzioni sistematiche a inizio ripresa sono soltanto un lontano ricordo. La continuità raggiunta gli ha permesso di alzare anche la qualità delle prestazioni, libero da quel tipo di gestione che era diventato evidentemente una sorta di gabbia per lui".