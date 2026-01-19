Su Tuttosport si elogia oggi il grande lavoro dell'Arsenal e di Andrea Berta, uomo mercato dei gunners che ha costruito con Arteta una grande squadra. In estate ha acquistato Mosquera e Hincapié che gli hanno permesso di sopperire senza problemi alle assenze di Gabriel e Saliba. In mezzo al campo ha acquistato Zubimendi, fondamentale perché ha permesso a Declan Rice di liberarsi dei compiti di recupero e impostazione, diventando ancora più letale in avanti.

Quindi l'attacco, con Madueke, Eze e Gyokeres, quest'ultimo forse l'unico acquisto ancora sotto tono: 75 milioni di cartellino e soli 8 gol in tutte le competizioni per quella che doveva essere la risposta a Haaland.