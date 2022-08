Trevor Claobah è il nome del giorno in casa Inter. Anche il Corriere dello Sport di venerdì 19 agosto concorda nell'individuare il ragazzo del Chelsea come il nuovo obiettivo per la difesa dei nerazzurri: "Inter, spunta Chalobah. L'inglese non rientra nei piani del Chelsea, disposto a cederlo in prestito. Ma il club di Zhang continua a pensare anche ad Acerbi", si legge in prima pagina.