Il Milan ha ribaltato la Juventus nel secondo tempo e adesso sfiderà l'Inter nella finale di Supercoppa italiana in programma lunedì 6 gennaio alle 20:00. Diamo uno sguardo all'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan vai col derby. Lautaro, Inzaghi lo blinda: non segna ma fa segnare. Thuram verso lo stop", scrive la rosea in taglio basso.