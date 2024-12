“Fonseca-è finita: arriva Conceicao. Il Milan esonera il tecnico dopo il pari contro la Roma”. Apre così l’edizione della Gazzetta dello Sporti in edicola domani. “Tensioni con la squadra e il club: nella notte il licenziamento. In Supercoppa sarà già in panchina l’ex Porto atteso oggi a Milanello”.

In taglio basso spazio alla lotta Scudetto: “Uno Scudetto per tre. Napoli in testa con l’Atalanta, Inter a un punto da Gasp e Conte. Ma ha una gara in meno e macina record”, si legge.