“Dea e Inter, è qui la festa”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani. “Si chiude l’anno nerazzurro. L’Atalanta sogna in casa Lazio, Inzaghi a Cagliari carica Lautaro. E giovedì la sfida in Supercoppa”.

Spazio anche alle parole di Del Piero: “Scudetto, la Juve c’è”.