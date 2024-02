Nelle pagelle di Tuttosport il giorno dopo Inter-Juventus, uno dei voti emblematici è quello di Sommer: ng, non deve fare parate. Voto 8 a Pavard, benedetto il giorno in cui Inzaghi ha chiesto di fare all-in su di lui: un fuoriclasse. Da 7 la prova di Acerbi, che vince a mani basse il duello con Vlahovic. Più in giù, 6,5 a Bastoni. Non giudicabile De Vrij.

A centrocampo sufficiente Darmian, il suo lo fa. Stesso voto (6) per il subentrato Dumfries. Barella è da 6,5, garra e spirito d'iniziativa (ng per Klaassen che gli subentra). Meravigliosa prova di Calhanoglu, 7,5 con un lancio "che neanche Tom Brady", prende lo stesso voto Mkhitaryan, che semina il panico nella trincea bianconera e rincula sui difensori quando ce n'è bisogno, salvando anche un gol. Chiude la mediana Dimarco, voto 6,5 costringendo Darmian sulla difensiva e risultando una fonte di gioco inesauribile. Voto 6 per Carlos Augusto dalla panchina.

In attacco la coppia Thuram-Lautaro, il francese è da 6,5 perché crea sempre apprensione nel cuore della difesa avversaria e costringe Gatti all'autogol. Voto 6 per l'argentino, che non segna ma si fa apprezzare per come aiuta la squadra. Arnautovic prende 5,5 mancando il gol del possibile 2-0.

Inzaghi prende un 7: vittoria grassa e grossa, con l'unico neo dell'ammonizione.

Nella Juventus, 7,5 a Szczesny, 7 a Bremer e McKennie. Ma c'è anche un 5 a Vlahovic. Voto 6 per Allegri.

Pagella da 7 per Maresca. Unico appunto l'ammonizione a Danilo, ma è un dettaglio.