L'Inter si prende il Bentegodi e ne beneficiano i giudizi sui singoli elaborati dal Corriere dello Sport. Sufficiente Handanovic, così come tutti i subentrati, tranne Bellanova che viene premiato con un 6,5. Si arresta al 6 anche Dumfries, mentre D'Ambrosio sale a 6,5 andando "anche vicino al gol di testa nel primo tempo". Zero affanni per De Vrij e per Acerbi col "pilota automatico" (altri due 6,5).

Sette in pagella per Calhanoglu ("quando accende il piede destro nascono delizie in sequenza") e Brozovic. Mkhitaryan e Dimarco "solo" da 6,5. In attacco 7 a Martinez e 7,5 a Dzeko, che "scaccia tutti gli incubi del lungo digiuno". Voto 7 anche a Inzaghi.

Nel Verona 5 a Zaffaroni, in campo si salva solo Montipò col 6.